Son Dakika Haberleri: Mersin Oy Kullanmaya Tekerlekli Sandalye ile Geldi

Mersin Oy Kullanmaya Tekerlekli Sandalye ile Geldi

29 dakika önce

Mersin'de yaşayan 50 yaşındaki bedensel engelli Selim Koyuncu, oyunu kullanacağı okula tekerlekli sandalyesi ile geldi.

Mersin Oy Kullanmaya Tekerlekli Sandalye ile Geldi, System.String[]
Mersin'de yaşayan 50 yaşındaki bedensel engelli Selim Koyuncu, oyunu kullanacağı okula tekerlekli sandalyesi ile geldi. Engelli asansöründe görevli olmaması nedeni ile merdivene yönelen Koyuncu, okul içine görevliler ve vatandaşlar tarafından taşındı. Merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde Yalınayak Ortaokulu'na tekerlekli sandalyesiyle gelen bedensel engelli Selim Koyuncu, vatandaşlar tarafından taşınarak girdiği okulda, 2313 numaralı sandıkta tercihi yaptı. Oy kullanma işleminin ardından bir açıklama yapan Koyuncu, Her insanın oyunu kullanmasını isterim. Her kim olursa olsun. Herkesin bir görüşü vardır o yönde oyunu kullanmasını isterim. Çünkü bu her zaman olan birşey değil. Herkesin seçimin yapması gerekir. Kimin ileri gitmesi isteniyorsa o insanın ileri gitmesi için oy kullanılması gerekir dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:22 Kaynak: DHA

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