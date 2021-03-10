MERSİN Özel gereksinimli çift, mutluluğa yelken açtı - Son Dakika

Özel gereksinimli çift, mutluluğa yelken açtı

MERSİN'de özel gereksinimli Gülnur Keskin (45) ve Fazlı Patlak (45), nikahlanıp, mutluluğa yelken açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahile yeni kazandırılan Nikah ve Etkinlik Salonu'nda özel gereksinimli çiftin nikahını kıydı. Gülnur Keskin ve Fazlı Patlak'ın mutlu günlerinde yanlarında olan Başkan Seçer, çifte bir ömür boyu mutluluk diledi. Çiftin şahitliğini ise CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Saime Özkan ve Betül Burunçayır yaptı. Nikah törenine CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal da katıldı. Nikahta gelinden ilk aldığı 'Evet' cevabını güçsüz bulan Seçer, geline soruyu tekrar sordu. Başkan Seçer, Gülnur Keskin ve Fazlı Patlak'tan aldığı 'Evet' cevabının ardından şahitlerden ve misafirlerden aldığı yanıt ile çifti eş ilan etti. Seçer, "Yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek, denize nazır kıyılan nikah, deftere atılan imzaların ardından sona erdi. Başkan Seçer, nikah cüzdanını CHP Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır'a verdi. Nikah cüzdanını geline uzatan Başarır, "Başkanım aslında tüyoyu verdi. Ben bu defteri her zaman için kadına veririm. Çünkü evin direği kadındır. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.