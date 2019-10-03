Mersin Büyükşehir Belediyesince, hayvan sevgisine dikkati çekme amacıyla 5-6 Ekim'de Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest) düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla organize edilen festivalde, atölyeler, söyleşiler, gösteriler, yarışmalar ve hayvan sahiplendirme etkili olacak.

Hayvan sevgisine dikkati çekmeyi amaçlayan ve 5 Ekim'de başlayacak olan etkinliğin ilk gününde kedi ve kuş yuvası boyama etkinliklerinin yanı sıra çok sayıda gösteri ve eğitici program yapılacak.

Etkinliğin ikinci gününde ise eğlenceli atölye programları ve konserler olacak.

Hayvanat bahçesine giriş de ücretsiz

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ziyarete açık olacak.

Vatandaşların ücretsiz gezebileceği parkta, 83 türden yaklaşık bin 750 hayvan bulunuyor.