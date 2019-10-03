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Mersin "PatiFest"e hazırlanıyor

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesince, hayvan sevgisine dikkati çekme amacıyla 5-6 Ekim'de Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest) düzenleyecek.

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesince, hayvan sevgisine dikkati çekme amacıyla 5-6 Ekim'de Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest) düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla organize edilen festivalde, atölyeler, söyleşiler, gösteriler, yarışmalar ve hayvan sahiplendirme etkili olacak.

Hayvan sevgisine dikkati çekmeyi amaçlayan ve 5 Ekim'de başlayacak olan etkinliğin ilk gününde kedi ve kuş yuvası boyama etkinliklerinin yanı sıra çok sayıda gösteri ve eğitici program yapılacak.

Etkinliğin ikinci gününde ise eğlenceli atölye programları ve konserler olacak.

Hayvanat bahçesine giriş de ücretsiz

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ziyarete açık olacak.

Vatandaşların ücretsiz gezebileceği parkta, 83 türden yaklaşık bin 750 hayvan bulunuyor.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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