Mersin pişkin dolandırıcı, emeklilik istiyor - Son Dakika

Pişkin dolandırıcı, emeklilik istiyor

MERSİN'de 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olan A.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. A.K., adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyenlere, "Artık emekliliğe çekileceğim" dedi.

Kentte market işleten H.Ü.'nün işyerine geçen hafta gelen A.K., alışveriş yaptıktan sonra 100 TL çıkarıp, ödemeyi gerçekleştirmiş gibi yaparak para üzeri aldı. H.Ü., bir süre sonra A.K.'nin ödeme yapmadan para üzerini aldığını fark edince Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliğine müracaat edip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine markete gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Yandol ekipleri market sahibinin şikayeti ile 40 yıldır 'tırnakçılık' yapan ve 14 ayrı suç kaydı olan A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

PROFESYONEL OLARAK YAPIYORMUŞ

A.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye götürülürken, hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini belirterek, "Bu işi profesyonel olarak 40 senedir yapıyorum. İhtiyacım olduğu için mecburiyetten yapıyorum. Günde 100 ile 200 lira arasında kazanıyorum. Ayda da 4 ile 5 bin arasında gelir sağlıyorum. Artık emekliye çekileceğim. Hükümet bir emeklilik parası verirse emekli olacağız" dedi.

A.K., çıkarıldığı mahkemede ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest kaldı.