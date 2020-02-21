Mersin pkk'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin pkk'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika

Mersin pkk'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

7 saat önce

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltıMERSİN'de PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi üyesi olduğu gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

MERSİN'de PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi üyesi olduğu gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, törer örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başmattı. Yapılan takipte örgüt adına muhtelif tarihlerde örgütsel toplantı yaptıkları, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarına sahip çıkmak amacıyla mektup gönderdikleri, örgüt mensuplarının ailelerine sahip çıktıkları, geçlik faaliyetlerinin legal olduğu izlenimini vermek amacıyla HDP Gençlik Meclisleri ilanını yaptıkları, açlık grevlerine destek verdiği, eylem hazırlığında olduğu saptanan R.D., F.S., M.Y.K., R.T., M.B., S.Ş., M.K., A.E., B.T., Ö.Ş., S.A., H.T. ve V.Ç. yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada birçok örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitap, dijital malzemeler ele geçirildi. 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin pkk'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:06 Kaynak: DHA
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