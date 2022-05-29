MERSİN PLAJLARI, TATİLCİLERİ BEKLİYOR - Son Dakika
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MERSİN PLAJLARI, TATİLCİLERİ BEKLİYOR

29.05.2022 17:23

MERSİN'in 321 kilometrelik sahil şeridinde bulunan plajlar, 1 Haziran'da açılacak tatil sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

MERSİN'in 321 kilometrelik sahil şeridinde bulunan plajlar, 1 Haziran'da açılacak tatil sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

Sezon başlamadan yerli turist akınına uğrayan halk plajları altın sarısı kumlarıyla dikkat çekerken masmavi, 321 kilometrelik sahil şeridi 1 Haziran'dan sonra dünyanın farklı ülkelerinden gelecek turistleri bekliyor. Çok sayıda mavi bayraklı plajı bulunan kent, koronavirüs pandemisi sonrası yurt içinden ve dışından gelecek tatilcileri ağırlayarak hem istihdama hem de ekonomiye büyük katkı vermeyi hedefliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden kente gelen Kılıç ailesi, sezonu Kızkalesi Halk Plajı'nda açtı. 3 kuşak denize gelen ailenin en küçüğü Yiğit Efe Kılıç, "Deniz çok güzel. İlerilere kadar gidebiliyorum, hiç derin değil. Kumu çok güzel, çok yumuşak ve sıcak. Ailemle geldim. Yaz boyu da geleceğiz. Kızkalesi'ni çok seviyorum, Kızkalesi beni çok mutlu ediyor" dedi.

Yiğit Efe'nin babası Fatih Kılıç da " Mersin'e ilk gelişimiz değil, daha önce de çok kere geldik. Mersin'i seviyoruz. Tüm plajları güzel, Kızkalesi ayrı güzel. Manzarası, plajı, denizi her şeyi çok güzel" diye konuştu. (DHA)

MERSİN PLAJLARI, TATİLCİLERİ BEKLİYOR
MERSİN PLAJLARI, TATİLCİLERİ BEKLİYOR
MERSİN PLAJLARI, TATİLCİLERİ BEKLİYOR
MERSİN PLAJLARI, TATİLCİLERİ BEKLİYOR

YORUMLAR
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Mersin Büyükşehir'in 12 Halk Plajı 1 Haziran'da Açılıyor Mersin Büyükşehir'in 12 Halk Plajı 1 Haziran'da Açılıyor Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı
Kaynak: DHA

Kızkalesi, Haziran, turist, Mersin, Güncel, Son Dakika

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