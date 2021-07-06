MERSİN PLAJLARINA TATİLCİ AKINI - Son Dakika

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Denizkızı A.Ş.?nin işlettiği 9 halk plajı, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından yurt içi ve dışından gelen tatilcilerin akınına uğradı.

1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Karaman, Konya, ve Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere bölgedeki çok sayıda vatandaş hafta sonu Mersin'e akın etti. Yurtdışından gelen tatilciler ve kent merkezinde yaşayan Mersinliler de hafta sonu soluğu Büyükşehir'in işlettiği Susanoğlu, Yapraklıkoy, Kızkalesi, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy halk plajlarında aldı. Büyükşehir'in plajları tatilcilere kafeterya, cankurtaran, şezlong, şemsiye, engelsiz rampa, duş, WC ve giyinme kabini gibi çok sayıda imkan sundu. Tatilciler, toplam 3 mavi bayrak taşıyan Kızkalesi ve Susanoğlu halk plajlarını yoğun olarak tercih etti.

Susanoğlu Halk Plajı Sorumlusu Utku Korkmaz, yaklaşık bir ay önce tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, Yasakların da kalkmasıyla birlikte burada müthiş bir yoğunluk meydana geldi. Ülkenin her yerinden misafirlerimiz sahillere akın etti. Mersin sahillerimiz de aynı şekilde ilgi gördü. 33 kriteri yerine getirerek mavi bayrak aldık. Burada engelli vatandaşlarımız için engelsiz rampamız var. Sürekli temizlik yapıyoruz. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz dedi.

Şehir dışından Susanoğlu'na gelen tatilcilerden Sedat Aktaş, kendisinin de Mersinli olduğunu vurgulayarak, Mersin'i seviyorum ve Mersin her geçen gün belediye sayesinde gelişen bir yer. Plajlarını da çok seviyorum. Her türlü imkan var. Duş, kabin ve cankurtaran olması çok iyi. Başka yerlerdeki çoğu plajda yok. Denizi temiz, plajı temiz ve ilgileniyorlar. O yüzden gayet memnun kaldım. Gölgede oturuyoruz, rahatız, kafeyi de beğendim. Mavi bayrağı hak eden bir yer ifadelerine yer verdi.

Eskişehir'den gelen tatilcilerden Uğur Özkan da tatil için Susanoğlu'nu tercih ettiğini belirterek, Mersin güzel, çok hoşuma gitti. Susanoğlu Halk Plajı çok temiz ve düzenli. Çoğu plaja göre gerçekten güzel. Sadece biraz daha bilinmesi gerekiyor. Susanoğlu Halk Plajı bayağı büyük, istediğim gibi ince kumlu. Çoğu yerde bu yok dedi.

İngiltere'den tatil için Mersin'e gelen Mustafa Taşlıdere ise Büyükşehir'in işlettiği sahillerden memnun kaldığını vurgulayarak, Takdirle karşılıyorum. Temizliğe önem veriyorlar. Kaliteli hizmet veriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor bir vatandaş olarak dedi.