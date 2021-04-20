Mersin polisi, 112'nin önemini kliple anlattı - Son Dakika

Mersin polisi, 112'nin önemini kliple anlattı

Mersin Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezinin önemini vurgulamak amacıyla hazırladığı klipte, senaryo gereği bir kapkaç olayını canlandırıp, ihbar üzerine düzenlenen operasyonla şüphelinin yakalanmasını anlattı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezinin önemini vurgulamak amacıyla hazırladığı klipte, senaryo gereği bir kapkaç olayını canlandırıp, ihbar üzerine düzenlenen operasyonla şüphelinin yakalanmasını anlattı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, hazırlanan klibi basın mensuplarıyla paylaştı. Foto Film Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğince hazırlanan klipte, polis memurları rol aldı. Klipte, senaryo gereği sivil kıyafetlerle kapkaççı rolünü oynayan polis, parkta yürüyen kadın meslektaşını bir süre takip ettikten sonra kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalarak, bölgeden kaçıyor. Olayı gören vatandaş rolündeki bir başka polis, 112'yi arayıp durumu bildiriyor. İhbarın ulaştığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki ekipler, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarında yaptıkları incelemelerde, kapkaççının eşkalini ve kaçış güzergahını belirleyerek, bölgedeki ekipleri yönlendiriyorlar. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, drone desteğiyle yaptıkları operasyonda şüpheliyi saklandığı bölgede yakalıyor. 112'nin öneminin anlatıldığı klibin sonunda polisler, "İhtiyaç duyduğunuz her anda 112 ile sizlerleyiz. Kişisel bilgileriniz saklı kalmak suretiyle, 7 gün 24 saat 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetleriyle yanınızdayız" ifadelerini kullandılar. - MERSİN

Son Dakika

Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı

Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı

Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor

Herkes seferber olmuştu! Nehre düşen İpek'in 20 saat sonra kahreden haberi geldi

Her şey kafamızda, ancak hatırlamak ne mümkün! İşte rüyalarımızı unutma nedenimiz

Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı

5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti

Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti