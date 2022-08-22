Mersin polisi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika
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Mersin polisi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

22.08.2022 11:01
Mersin polisi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

Mersin polisi, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Mersin polisi, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, umuma açık yerlerde, park ve bahçelerde, pazar yerlerinde ve esnaflara yönelik olarak genel asayiş konuları ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında 10 bin 402 vatandaşı bilgilendirerek, 8 bin 132 broşür dağıttı.

Özellikle telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyaran ekipler, hiçbir polis, savcı ve hakimin vatandaştan para istemeyeceğini dile getirdiler. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin polisi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin polisi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika
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