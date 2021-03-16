Mersin polisi "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesini tanıttı - Son Dakika

Mersin polisi "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesini tanıttı

16.03.2021 15:43
Mersin polisi

Mersin Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Mersin Valiliğinde gerçekleşen tanıtım etkinliğinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdiği sinevizyon gösterimi sunuldu.

Vali Ali İhsan Su, programdaki konuşmasında, kent genelindeki uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

"En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin önemine değinen Su, "Uyuşturucuyla mücadele çok önemli. Bu mücadele iki önemli husus var. İlk olarak çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın uyuşturucu maddelere bağımlılığının olmamasını sağlamamız gerekiyor. İkincisi ise eğer madde bağımlısı olan kişiler varsa onların tedavisi ve rehabilitasyonları için çalışmamız gerekiyor." dedi.

Su, uyuşturucuyla mücadelede saha çalışmalarının çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Narkotik polislerimiz uyuşturucuyla mücadelede Türkiye'de birincisi. Torbacı ve satıcılara yönelik çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bunların yanında gençlerimizi korumak için farklı alanlara yönlendirip etkinlikler düzenliyoruz. Uyuşturucu bağımlılarına yönelik olarak başlattığımız çalışmaları da sürdürüyoruz. Kentte kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi açtık. Yatılı olarak tedavi imkanı sunuyoruz. Hepimize çok iş düşüyor. Bu anlamda en iyi narkotik polislerinin anneler olduğunu söylüyoruz. Annelerimize tanıtımlarla bilgiler verip uyuşturucuyla mücadeleyi anlatacağız. Anne farkında olduğunda, erken teşhis ve tedavi daha kolay oluyor. Toplumdaki farkındalık ve duyarlılığı artırmaya çalışıyoruz."

"Mersin'de uyuşturucu arzını sıfıra indirmek için gayret göstereceğiz"

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de kentte uyuşturucu kullanımı ve satışına karşı "sıfır tolerans" anlayışıyla mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Son yıllarda uyuşturucu tacirlerine yönelik çok önemli operasyonlar gerçekleştirdiklerine işaret eden Şahne, "Uyuşturucuyla mücadelenin arzını önlemeye yönelik 2017-2020 yılları arasında performans olarak Türkiye'nin en iyi çalışan kenti olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uyuşturucuyla mücadele elde ettiğimiz hiçbir başarı bizi duraksatmayacak, çalışma azmimizi frenlemeyecek. Biz bu birinciliklere devam edip Mersin'de uyuşturucu arzını sıfıra indirmek için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fikret Özlü, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Etkinliğe katılan annelere Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu'nun (UYUMA) tanıtımı da yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin polisi 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesini tanıttı - Son Dakika


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