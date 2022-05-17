Mersin polisi günübirlik evleri denetledi - Son Dakika
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Mersin polisi günübirlik evleri denetledi

17.05.2022 11:18
Mersin polisi günübirlik evleri denetledi

Mersin polisi, 138 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak 494 günübirlik evi denetleyerek, eksiği bulunan 7 tesise idari para cezası uyguladı.

Mersin polisi, 138 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak 494 günübirlik evi denetleyerek, eksiği bulunan 7 tesise idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde faaliyet gösteren günübirlik evlerde denetim yapıldı. 58 ekip, 138 personelin katılımıyla 494 günübirlik evde denetim yapan ekipler, evlerin evraklarını tek tek kontrol etti.

Yapılan denetimler sonucunda eksiklikleri bulunan merkez Yenişehir ilçesinde 5, Erdemli ilçesinde 2 tesise idari para cezası uygulandı. - MERSİN

Mersin polisi günübirlik evleri denetledi
Mersin polisi günübirlik evleri denetledi

YORUMLAR
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Mersin'de günübirlik kiralanan evlerde denetim yapıldı Mersin'de günübirlik kiralanan evlerde denetim yapıldı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin polisi günübirlik evleri denetledi - Son Dakika


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