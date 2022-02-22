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Mersin polisi ilkokul öğrencilerini asayiş konularında bilgilendirdi - Son Dakika

Mersin polisi ilkokul öğrencilerini asayiş konularında bilgilendirdi

22.02.2022 11:04
Mersin polisi ilkokul öğrencilerini asayiş konularında bilgilendirdi

Mersin polisi, ilkokul öğrencilerini asayiş konularında bilgilendirdi.

Mersin polisi, ilkokul öğrencilerini asayiş konularında bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet müdür yardımcıları Funda Hayal Önder, Mustafa Boz, Asayiş Şube Müdürü Gökhan Mert, Trafik Tescil Şube Müdürü Ali Garanlı ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Serap Karabulut ve personel Türk Telekom İlkokulunu ziyaret ederek, genel asayiş konularında bilgilendirmeler yaparak, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. - MERSİN

Mersin polisi ilkokul öğrencilerini asayiş konularında bilgilendirdi
Mersin polisi ilkokul öğrencilerini asayiş konularında bilgilendirdi

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Mersin polisi ilkokul öğrencilerini asayiş konularında bilgilendirdi Mersin polisi ilkokul öğrencilerini asayiş konularında bilgilendirdi Mersin'de usulsüz satılan 33 bin 200 litre akaryakıt ele geçirildi Mersin'de usulsüz satılan 33 bin 200 litre akaryakıt ele geçirildi

Toplum Destekli Polislik, Mustafa Boz, Mersin, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin polisi ilkokul öğrencilerini asayiş konularında bilgilendirdi - Son Dakika


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