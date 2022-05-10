Mersin polisi, KADES konusunda vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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Mersin polisi, KADES konusunda vatandaşları bilgilendirdi

10.05.2022 10:50
Mersin polisi, KADES konusunda vatandaşları bilgilendirdi

Mersin polisi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin polisi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, pazar yerleri, park ve bahçeler, özel ve resmi kurumlarda bulunan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda 3 bin 225 bin kişiye ulaşan ekipler, 615 broşür dağıtırken, 401 kadının telefonuna KADES programını indirdi. - MERSİN

Mersin polisi, KADES konusunda vatandaşları bilgilendirdi
Mersin polisi, KADES konusunda vatandaşları bilgilendirdi
Mersin polisi, KADES konusunda vatandaşları bilgilendirdi

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Toplum Destekli Polislik, Mersin, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin polisi, KADES konusunda vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika


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