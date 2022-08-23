Mersin'de konaklama ve araç firmaları denetlendi - Son Dakika
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Mersin'de konaklama ve araç firmaları denetlendi

23.08.2022 10:41

Mersin polisi, konaklama ve kiralık araç firmalarını denetledi.

Mersin polisi, konaklama ve kiralık araç firmalarını denetledi. Kanuna aykırı hareket eden işletmeler, idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde konaklama ve kiralık araç şirketlerine yönelik gelen yoğun şikayetlerden dolayı denetimleri sıklaştırdı. Bu çerçevede il genelinde bulunan 616 konaklama ile 69 araç kiralama firmasına eş zamanlı denetim yapan ekipler, iş yerlerinin evraklarının eksik olup, olmadığına baktı. Tek tek iş yerlerini inceleyen ekipler, kanun maddesine aykırı hareket edenlere idari para cezası uyguladı.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde de denetimlerinin süreceğini bildirdi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de konaklama ve araç firmaları denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de konaklama ve araç firmaları denetlendi - Son Dakika
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