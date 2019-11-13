Mersin polisi lösemili çocukları unutmadı
6 saat önce
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla lösemili çocukları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:54 Kaynak: AA
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla lösemili çocukları ziyaret etti.
Ekipler, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Servisinde tedavi gören lösemili çocuklarla bir süre sohbet etti.
Ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
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