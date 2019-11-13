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Mersin polisi lösemili çocukları unutmadı

6 saat önce

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla lösemili çocukları ziyaret etti.

Mersin polisi lösemili çocukları unutmadı, System.String[]

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla lösemili çocukları ziyaret etti.

Ekipler, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Servisinde tedavi gören lösemili çocuklarla bir süre sohbet etti.

Ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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