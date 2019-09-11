Mersin polisi öğrencileri unutmadı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne öncülüğünde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrenciler için yardım kampanyası düzenlendi.

İş adamlarının destek verdiği kampanya kapsamında Akdeniz ilçesinde bulunan 450 öğrenciye yazlık-kışlık okul forması, eşofman takımı ve mont dağıtımı yapıldı.