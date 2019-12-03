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Mersin polisi özel çocuklar için etkinlik düzenledi
6 saat önce
Mersin Emniyet Müdürlüğü, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla özel çocuklar için etkinlik düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:32 Kaynak: İHA
Mersin Emniyet Müdürlüğü, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla özel çocuklar için etkinlik düzenledi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'En büyük engel sevgisizliktir' sloganı ile daha önce hiç lunaparka gitmedikleri öğrenilen Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki 17 engelli öğrenci, kentte bulunan lunaparka götürdü.
Lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı bulan öğrencilere etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi. - MERSİN
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