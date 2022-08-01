İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanları Şube Müdürlüğü personeli, yaz aylarının vazgeçilmezi olan yüzme aktivitelerinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin polisi, suda boğulmalara karşı bilinçlendiriyor - Son Dakika

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