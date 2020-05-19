Mersin polisinden anlamlı 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Mersin polisinden anlamlı 19 Mayıs kutlaması

Mersin polisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 19.19'da üniversite caddesinde yolu trafiğe kapatarak İstiklal Marşı okudu

Polislere çevreden geçen vatandaşlarda destek verirken, etkinlik büyük beğeni topladı

MERSİN - Mersin polisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 19.19'da üniversite caddesinde yolu trafiğe kapatarak İstiklal Marşı okudu. Polislere çevreden geçen vatandaşlarda destek verirken, etkinlik büyük beğeni topladı.

Korona virüs salgını dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sade törenlerle yapılırken, çeşitli kurumlar farklı etkinliklere imza attı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilk önce kortej oluşturup, halkın bayramını kutladı. Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılan polis araçlarından oluşan kontejle Cumhuriyet Alanından çıkarak, kentin farklı noktalarında tur attı. Siren sesleri eşliğinde tur atan polislere, vatandaşlar da balkonlarından bayrak sallayıp, alkışlayarak destek verdi.

Saat 19.19'da da Üniversite Cadesinde duran ekipler, burada İstiklal Marşını okudu. Polislere çevredeki vatandaşlarda destek verirken, etkinlik büyük beğeni topladı.