Son Dakika Haberleri: Mersin polisinden dev uygulama
Son Dakika 3. Sayfa Mersin polisinden dev uygulama

Mersin polisinden dev uygulama

1 saat önce

Mersin polisi, okul servisleri, elektronik oyun salonları, internet kafe ile umuma açık yerlerde, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabilecekleri yerler, kahvehaneler, metruk binalar, parklar ve eğlence mekanlarına uygulama yaptı.

Mersin polisinden dev uygulama, System.String[]

Mersin polisi, okul servisleri, elektronik oyun salonları, internet kafe ile umuma açık yerlerde, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabilecekleri yerler, kahvehaneler, metruk binalar, parklar ve eğlence mekanlarına uygulama yaptı.


Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, huzur ve güvenlik, kişi dokunulmazlığı ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde uygulama gerçekleştirdi. Okul servisleri, elektronik oyun salonları, internet kafe ile umuma açık yerlerde, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabilecekleri yerler, kahvehaneler, metruk binalar, parklar ve eğlence mekanlarında gerçekleştirilen uygulamalarda, 104'ü yabancı olmak üzere 7 bin 644 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan aranan 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. 387 umuma açık yer ve internet kafe, 76 park ve bahçe, 181 okul çevresi kontrol edilirken, bir iş yerine kimlik bildiriminde bulunmamaktan tutanak tutuldu. Uygulamalarda 17 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapılırken, 4 şahsa kimlik bildirmemekten ve 1 şahsa araç kullanırken kişilerin huzur ve güvenliğini bozma suçundan idari işlem olmak üzere 22 şahsa bin 316 liralık idari işlem uygulandı. Ayrıca 178 servis aracı olmak üzere bin 99 araç kontrol edilirken, 39 araca 31 bin 796 lira para cezası uygulandı, 9 araç trafikten men edildi. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı
Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırısı sonrası şehit sayısı 2'ye yükseldi YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap: Yaptırım tehdidi, terör tehdidinden büyük değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 19:58:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin polisinden dev uygulama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]