Mersin polisinden FETÖ yapılanmasına darbe: 42 gözaltı - Son Dakika
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Mersin polisinden FETÖ yapılanmasına darbe: 42 gözaltı

14.06.2022 09:36

Mersin polisinden FETÖ yapılanmasına darbe: 42 gözaltı Mersin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

Mersin polisinden FETÖ yapılanmasına darbe: 42 gözaltı

MERSİN - Mersin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan detaylı çalışmalarda, örgüt üyesi oldukları tespit edilen, izini kaybettirmek amacıyla kurum değiştiren, güncel yapılanma içerisinde terörist faaliyetleri devam eden, bir kısmı halen aktif durumda olan terör örgütü şüphelilerine yönelik tüm teknik ve analiz imkanlar kullanılarak operasyonel faaliyet planlandı.

Örgütle iltisaklı yapılarda fiilen görev almış, örgütün finansal kurumlarına örgütün desteklenmesi amacıyla para yatıran veya yatırdığı paranın miktarını artıran, 'ev abisi-ablası' kodları ile örgütün hücre tipi yapılanmasında yöneticilik yapan, cezaevlerinde yatan teröristlere veya ailelerine finansal yardımlarda bulunarak örgütü daha güçlü gösterip çözülmesini önlemeye yönelik faaliyette bulundukları tespit edilen 44 şüpheli şahsa yönelik Mersin merkezli Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda örgütsel dokümanlar, FETÖ silahlı terör örgütüne ait kitap ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mersin polisinden FETÖ yapılanmasına darbe: 42 gözaltı
Mersin polisinden FETÖ yapılanmasına darbe: 42 gözaltı
Mersin polisinden FETÖ yapılanmasına darbe: 42 gözaltı
Mersin polisinden FETÖ yapılanmasına darbe: 42 gözaltı

YORUMLAR
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4 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı 4 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin polisinden FETÖ yapılanmasına darbe: 42 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin polisinden FETÖ yapılanmasına darbe: 42 gözaltı - Son Dakika
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