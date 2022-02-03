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Mersin polisinden KADES bilgilendirmesi - Son Dakika

Mersin polisinden KADES bilgilendirmesi

03.02.2022 09:55
Mersin polisinden KADES bilgilendirmesi

Mersin polisi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin polisi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, pazar yerleri, park ve bahçeler, özel ve resmi kurumlarda bulunan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda bin 600 kişiye ulaşan ekipler, bin 47 broşür dağıtırken, 233 kadının telefonuna KADES programını indirdi. - MERSİN

Mersin polisinden KADES bilgilendirmesi

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Toplum Destekli Polislik, Mersin, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin polisinden KADES bilgilendirmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin polisinden KADES bilgilendirmesi - Son Dakika
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