Mersin polisinden kan bağışı

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, Türk Kızılayı Mersin Kan Bağışı Merkezi koordinesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Türkiye Kızılayı Mersin Kan Bağışı Merkezi tarafından gönüllü kan bağışçılarına ulaşmak için düzenlendiği kan bağışı kampanyasına, İl Emniyet Müdürlüğü personeli yoğun ilgi gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kampanyaya, özel hareket, çevik kuvvet gibi polislerde destek verirken, diğer birimlerde görev yapan polislerde kan bağışında bulundu. - MERSİN