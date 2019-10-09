Son Dakika Haberleri: Mersin polisinden örnek davranış: Kök hücre bağışında bulundular
Son Dakika Güncel Mersin polisinden örnek davranış: Kök hücre bağışında bulundular

Mersin polisinden örnek davranış: Kök hücre bağışında bulundular

10 dakika önce

Mersin Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kızılay işbirliği ile kök hücre bağışı kampanyası düzenledi.

Mersin polisinden örnek davranış: Kök hücre bağışında bulundular, System.String[]

Mersin Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kızılay işbirliği ile kök hücre bağışı kampanyası düzenledi. Emniyet personeli ve vatandaşların kök hücre için kan verdiği etkinlikte, kanser hastası çocuklar için de müzikli eğlence düzenlendi.


Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve kanserle mücadeleye destek vermek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hayata tutunmaya çalışan birçok hastanın sağlığına kavuşabilmek için dokularıyla uyumlu bir bağışçıdan yapılacak kök hücre nakli beklemesini göz önüne alan toplum destekli polisler, Mersin Polisevinde kök hücre bağış kampanyası gerçekleştirdi. Kök hücre bağışının organ bağışında bulunmak kadar önemli olmasından yola çıkılan etkinlikte, Kızılay Mersin Şubesi görevlileri tarafından gönüllü emniyet personeli ve vatandaşlardan kan alındı. Polisler ve vatandaşlar, kök hücre bağışına yoğun ilgi gösterdi.


Kanserle mücadeleye de destek verilen etkinlikte, kanser hastası çok sayıda çocuk ve aileleri için müzikli bir organizasyon da gerçekleştirildi. Palyaçoların da yer aldığı programda, çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
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