Mersin polisinden şehirler arası otobüslere

Mersin'de, polis ekipleri kış ayı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri denetledi.

Trafik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetim, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) yapıldı.

Ekipler, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri durdurarak arama yaparken, aynı zamanda yolculara da bilgilendirici broşürler dağıttı.



Otobüs şoförlerinin alkol kontrolünden geçtiği kontrollerde, araçların yakıt ve kış lastiklerinin uygunluğu test edildi.

Polis ekipleri, kış ayları nedeniyle yollardaki buzlanma, görüş mesafesinde kısalma ve hava ile yol şartlarında meydana gelebilecek olumsuzlara karşı şoförleri uyardı. Ekipler, yorgun olduğu gözlemlenen şoförlerin de mola vermesini istedi.

İstanbul'dan Mersin'e sefer yapan bir otobüs şoförü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrollerden memnun olduklarını belirterek, denetimlerin oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçtiğini ifade etti.

Trafik kaza ve yoğunluğun yaşanmaması, trafik akışının hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanması için denetimlerin süreceği bildirildi.