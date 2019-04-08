Son Dakika Haberleri: Mersin Polisinden Şehitlik Ziyareti

Mersin Polisinden Şehitlik Ziyareti

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü dolayısıyla Mersin Şehitliği'nde anma etkinliği düzenlendi.

Mersin Polisinden Şehitlik Ziyareti, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü dolayısıyla Mersin Şehitliği'nde anma etkinliği düzenlendi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Basri Uçar, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile çok sayıda emniyet mensubu, öğrenci ve şehit ailelerinin de yer aldığı ziyarette, Kur'anı Kerim okundu, şehit mezarları başında dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti ve şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şahne, "Allah'a çok şükür ki, toprağı için, bayrağı için, dini için şehit olacak evlatlarımız var. Bu topraklar onun için vatan oldu. Bayrağımız onun için bayrak oldu. İslam onun için yer yüzünde hakim oldu. Allah, vatan için ölmeyi göze alacak evlatlarımızın sayısını daim etsin. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu uğurda gazi olanlarımıza bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, güzel bir ömür diliyorum" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:10 Kaynak: İHA

Polis, Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü Survivor Türkiye Yunanistan'da Yeni Eleme Sistemini Acun Ilıcalı Açıkladı! Eda Öğretmeni, Kıskandığı İçin Öldürmüş KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:38:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Polisinden Şehitlik Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]