Mersin polisinden sokağa çıkamayan vatandaşlara konser - Son Dakika
Son Dakika Genel Mersin polisinden sokağa çıkamayan vatandaşlara konser - Son Dakika

Mersin polisinden sokağa çıkamayan vatandaşlara konser

6 saat önce

Mersin polisinden sokağa çıkamayan vatandaşlara konser İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, 'evde kal' çağrısı kapsamında özellikle dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir sitede konser düzenlendi Polisi karşılarında...

Mersin polisinden sokağa çıkamayan vatandaşlara konser

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, 'evde kal' çağrısı kapsamında özellikle dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir sitede konser düzenlendi

Polisi karşılarında gören vatandaşlar önce şaşırdı, ardından müzik eşliğinde balkonlarında oynadılar

MERSİN - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, 'evde kal' çağrısı kapsamında özellikle dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir sitede konser düzenlendi. Polisi karşısında gören vatandaşlar önce şaşırdı, ardından çalan müzik eşliğinde balkonlarda oynadılar.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını dolayısıyla hafta sonu Mersin'in de içinde bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sadece işi dolayısıyla çıkmak zorunda olan vatandaşlar kapsam dışında bırakılırken, başka kimsenin dışarıya çıkmasına izin verilmedi. Özellikle uzun süredir sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ile 20 yaş altındaki vatandaşlar için de kurumlar çeşitli organizasyonlar yaparak moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalışıyor. Bu kapsamda Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de 'evde kal' kampanyası kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir sitede moral ve motivasyonu sağlamak amacıyla sokak sanatçılarının katılımıyla konser düzenledi.


"Evlerinizde çok sıkıldığınızın farkındayız ama bugünlerde geçecek"

Konser öncesi konuşan bir kadın polis, "Sevgili Mersinliler. Bugün burada Mersin İl Emniyet Müdürlüğü olarak bulunmaktayız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Evlerinizde çok sıkıldığınızın farkındayız ama bugünlerde geçecek. Önemli olan bu süreci sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmemizdir. Bugünde buraya gelerek sizlerle beraber, eğlenceli vakit geçirmek istiyoruz. Umarım hep beraber çok eğleniriz, çok güzel vakit geçiririz. Şimdi eğlence zamanı" ifadelerini kullandı.

Polisleri ve sanatçıları karşısında gören vatandaşlar önce şaşırdı, ardından çalan müzik eşliğinde balkonlarında oynadılar. Yaklaşık 1 saat süren konserde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşların mutlulukları gözlerinden okundu.

Mersin polisinden sokağa çıkamayan vatandaşlara konser

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 05:09 Kaynak: İHA

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