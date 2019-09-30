Mersin polisinden yayla ve meralarla ilgili 'terör' açıklaması

Mersin polisi, son dönemde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün yayla ve meralarda bırakılan erzak ve yaşam malzemelerine yöneldiğini, bu yüzden yayla evlerinden dönen vatandaşların evlerde erzak ve yaşam malzemeleri bırakmamasını istedi.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan ve son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün, yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önüne alınarak, yaylalara çıkan vatandaşlarımızın yayla evlerinde yaşam malzemeleri bırakmaması, ülke genelinde yürütülen etkin mücadeleye önemli bir katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi. - MERSİN