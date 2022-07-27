İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesinde 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahısları izlemeye alan ekipler, şüphelilerin uyuşturucuyu motosikletleriyle sevk ettiklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kullandıkları motosiklet ile şahısları gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 2 paket halinde 2 kilogram eroin ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletten çıkan eroinle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika

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