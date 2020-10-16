Mersin protokolü, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı - Son Dakika

Mersin protokolü, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı

MERSİN'de kent protokolü, koronavirüs vakalarının artışına dikkat çekmek amacıyla maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

MERSİN'de kent protokolü, koronavirüs vakalarının artışına dikkat çekmek amacıyla maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Vali Ali Vali Ali İhsan Su 'nun kontrolünde yapılan denetimde Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile polis müdürleri yer aldı.Merkez Akdeniz ilçesi Tevfik Sırrı Gün Lisesi önünden başlayan ve İstiklal Caddesi 'ni takiben devam eden denetimde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Su ile protokol üyeleri, koronavirüs tehlikesinden söz ederek, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.Denetim sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Su, "Yaptığımız denetimlerde vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz. İnşallah böyle devam edersek, pandeminin üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. 3 temel kuralımız var; maske, mesafe ve hijyen. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Söz konusu uygulama, diğer ilçelerde de protokol üyeleri tarafından yapıldı.



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