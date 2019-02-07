Son Dakika Haberleri: Mersin Rotary Kulübü Meslek Ödülleri Dağıtıldı

Mersin Rotary Kulübü Meslek Ödülleri Dağıtıldı

1 saat önce

Mersin Rotary Kulübü'nün 'Meslek Ödülleri' sahiplerini buldu.

Mersin Rotary Kulübü Meslek Ödülleri Dağıtıldı, System.String[]
Mersin Rotary Kulübü'nün 'Meslek Ödülleri' sahiplerini buldu.

Rotary Kulübü'nün her yıl dağıttı 'Meslek Hizmet Ödülleri' bu yıl Mersin İdmanyurdu'nun onursal menajeri Hacı Bayram Birinci, Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, araştırmacı Vahap Kokulu ve ayakkabı tamircisi Nadir Çağlı'ya verildi.

Bir otelde düzenlenen ve Rotary Kulüp üyeleri ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın katıldığı törende konuşan Mersin Rortary Kulübü Başkanı Güran Dinçer, 'Meslek Ödülleri'ni, işinde başarılı olmuş ve kente katkısı olan kişilere verdiklerini söyledi.

Meslek Ödülleri Komite Başkanı Serhan Antalyalı da törene katılanlara teşekkür ederek, "Her yıl bu ödüllerimizi dağıtıyoruz. Mesleğinde başarılı olmuş kişilerle, mesleğini yaşatmaya çalışanlar arasında titizlikle seçim yapıyoruz. Ödül alanları kutluyorum" dedi.

Mersin sporuna katkılarından dolayı Mersin İdmanyurdu onursal menajeri Hacı Bayram Birinci'nin ödülünü, Rotary Kulüp eski guvarnörlerinden İlhan Savucu, Mersin tarihine ve kültürüne katkılarından dolayı Vahap Kokulu'ya ödülünü, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türk basketboluna katkılarından dolayı Haluk Yıldırım'a ödülünü, Serhan Antalyalı, kaybolmaya yüz tutmuş ayakkabı tamirciliğinin son temsilcilerinden Nadir Yağlı'ya ödülünü, Mersin Rotary Kulübü Başkanı Gürhan Dinçer takdim etti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

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