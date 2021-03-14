MERSİN Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı çiçek ve çikolatalarla kutladı.

Bu yıl pazar gününe denk gelen 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlar ve sağlık çalışanları görevinin başındaydı. Büyükşehir Belediyesi'nin doktor ve hemşireleri, sabahın erken saatlerinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesi'nin acil servislerini çiçek ve çikolatalarla ziyaret ederek, meslektaşlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görevli Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, 'Yıllarca coşkuyla kutladığımız bugünü bu sene buruk kutlamak durumunda kaldık. Yoğun çalışma şartları her zaman hayatımızın parçasıydı ancak bu sene çok can kaybımız oldu. Çok meslektaşımız virüse yenik düştü. Hiçbir koşulda elimizi bırakmayan ve bu mücadelenin başkahramanı olan sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı Büyükşehir Belediyesi olarak kutluyoruz. Pandemide hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını da minnetle anıyoruz' dedi.

Mersin Şehir Hastanesi Acil Servis doktorlarından Ersin Öz de büyükşehir ekiplerinin sürprizinden duyduğu mutluluğu, 'Bu güzel günümüzde yanımızda sizleri görmek bizi mutlu etti açıkçası. Bu zor günlerimizde biz her zaman ön saflarda savaşmaya devam edeceğiz ama hatırlanmak çok güzel bir şey, çok teşekkür ediyoruz' sözleriyle ifade etti.