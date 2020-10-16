Mersin Sağlık Köyü Projesi için paydaşlar bir araya geldi - Son Dakika

Mersin Sağlık Köyü Projesi için paydaşlar bir araya geldi

16.10.2020 15:02
Mersin Sağlık Köyü Projesi için paydaşlar bir araya geldi, System.String[]

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) hazırladığı, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından finanse edilen 'Mersin Sağlık Köyü Projesi'ne yönelik çalışmalar, kentin sağlık turizm potansiyelini belirlemeye yönelik gerçekleştirilen ilk çalıştay ile devam etti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) hazırladığı, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından finanse edilen 'Mersin Sağlık Köyü Projesi'ne yönelik çalışmalar, kentin sağlık turizm potansiyelini belirlemeye yönelik gerçekleştirilen ilk çalıştay ile devam etti.

Kentteki sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Mersin Sağlık Köyü Projesi ilk çalıştayı düzenlendi. Çalıştay ile Mersin Sağlık Köyü kurulum ve işletilmesi için altyapı ve üst yapı içeriği, hizmet türleri, yatırım yeri ve büyüklüğü bunlara bağlı olarak yatırım, işletme ve finansman modeli gibi temel gereksinimler belirlenmeye çalışıldı. Sektör temsilcilerinin bugüne kadar yaşadığı tecrübeler ışığında kentin bu alandaki güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi hedeflendi. Fizibilite çalışmalarını yürüten firma moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştaya MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Proje Yürütücüsü ve MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Taş'ın yanı sıra çok sayıda paydaş katıldı.

Mersin'in hem sağlık hem de turizm yönüyle değerlendirildiği çalıştayda öne çıkan turizm çeşidi 3. yaş turizmi oldu. Toplanan verilerin konunun uzmanları tarafından belirlenmesi sonucu oluşacak fizibilite raporunun sunumu öncesinde taraflar, aralık ayında düzenlenecek ikinci çalıştayda bir araya gelecek. İkinci çalıştayda gelinen noktanın bir kez daha gözden geçirilmesi sonrasında hazırlıkların 15 Mart 2021'de sona ermesi hedefleniyor.

"Mersin'in tanıtım sorunu var"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Proje Koordinatörü ve MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Taş, kentin potansiyeli yüksek olmasına rağmen tanıtım sorunu yaşadığını vurguladı. Her zaman havalimanı eksikliğinden şikayet edilmesine rağmen bunun yersiz bir şikayet olduğuna inandığını kaydeden Taş, "Dünyada öyle destinasyonlar var ki saatlerce seyahat etmeniz, pek çok araç değiştirmeniz gerekiyor. Ama insanlar yine de merak edip buralara gidiyor. Bizim de Mersin'in değerlerini insanlara merak ettirmemiz gerekli" dedi. Her kurumun kendi başına bir strateji izlediğini ve ortaya ses getiren çalışmalar çıkmadığını kaydeden Taş, bu proje ile konunun tüm taraflarının bir arada hareket edecek olmasıyla, ortak akılla düşünüp bir yol belirlenebileceğine inandığını söyledi. Kapadokya'dan örnek veren Taş, "Geçtiğimiz yıl Kapadokya'ya Uzakdoğu'dan turist akımı olmasının sebebi, Uzakdoğulu ünlü bir pop yıldızının yazdığı şarkı sözü içinde Kapadokya'dan romantik bir gece diye bahsetmesiydi. Herkes merak edip gelmişti. Biz de bu tarz reklam kokmayan tanıtım kampanyaları yapabiliriz" diye konuştu. Mersin'in sağlıkta da turizmde de iyi noktalarda olduğuna değinen Taş, bu imkanları doğru kullanıp doğru tanıtarak çok önemli adımlar atılabileceğine inandığını söyledi.

"Kentin farklı turizm çeşitlerine hazır hale getirilmesi önemli"

Kendisinin de bir turizmci olduğunu hatırlatarak kent turizmini değerlendiren MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise sağlık turizmi için de büyük önem taşıyabilecek, kentteki 5 yıldızlı termal oteli anlatarak başladı. Doğal termal kaynağa sahip bu otelin genişleme alanıyla birlikte 3 bin yatağa kadar ulaşabileceğini bildiren İzol, ardından MTSO tarafından kamu ve özel sektör işbirliğinde yürütülen Mersin Turizm A.Ş Projesi'nin detayları hakkında bilgi verdi. Şehrin, Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı gibi turizm adına önemli yatırımlar beklediğini de hatırlatan İzol, bu yatırımların er ya da geç hayata geçeceğini, yatırımlar tamamlanana kadar bu şekilde farklı turizm çeşitlerinin altyapısının oluşturulmasının, metro, bisiklet yolları gibi kentte hazırlıkların tamamlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Bir kentte turizmin gelişebilmesi için havalimanının tek başına yeterli olmayacağını kaydettiği konuşmasında İzol, kentin de tüm yönleriyle turizme hazır olması gerekliliğine değinip, yürütülen çalışmaları önemsediklerini söyledi. - MERSİN

Mersin Sağlık Köyü Projesi için paydaşlar bir araya geldi
Mersin Sağlık Köyü Projesi için paydaşlar bir araya geldi
Mersin Sağlık Köyü Projesi için paydaşlar bir araya geldi

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Çukurova, Turizm, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin Sağlık Köyü Projesi için paydaşlar bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi

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