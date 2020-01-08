Mersin Sağlık Müdürü Bahçacı'dan "İçme sularında salgın var" paylaşımlarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Sağlık Müdürü Bahçacı'dan 'İçme sularında salgın var' paylaşımlarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Mersin Sağlık Müdürü Bahçacı'dan "İçme sularında salgın var" paylaşımlarına yalanlama Açıklaması

6 saat önce

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, aşırı yağışlardan dolayı içme sularında salgın hastalık riski olduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mersin Sağlık Müdürü Bahçacı'dan

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, aşırı yağışlardan dolayı içme sularında salgın hastalık riski olduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bahçacı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya gruplarında İl Sağlık Müdürlüğü kaynak gösterilerek, aşırı yağışlardan doyalı içme sularının salgın hastalık riski taşıdığına dair paylaşımlar tespit ettiklerini belirtti.

Bu tür paylaşımların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Bahçacı, açıklamasında şunları kaydetti:

"6-7 Ocak'ta müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, Şebeke Suyu Kontrol İzleme Analizleri kapsamında alınan bakteriyolojik ve kimyasal numunelerde şu ana kadar herhangi uygunsuzluk söz konusu değildir. Müdürlüğümüz ve MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri olağan durumlarda rutin olarak su numuneleri almakta, şikayet ve olağanüstü durumlarda ise alınan numune sayısı artırılarak uluslararası standartlara uygun laboratuvarlarda gerekli analizleri yapılmaktadır. İlimiz genelinde rutin olarak 'Şebeke Suyu Bakiye Klor İzlemi' (içme suyunu dezenfeksiyon amaçlı yapılan klorlama) ölçülerek takibi yapılmaktadır. Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin kayıtlarına göre bulantı, kusma ve ishal vakalarında mevsim etkisi arındırıldığında olağanüstü bir artış söz konusu değildir."

Bahçacı, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına olan güvenini sarsacak ve paniğe sokacak bu tür asılsız paylaşımlarla ilgili gerekli yasal girişimlerde bulunulacaklarını ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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