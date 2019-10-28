Mersin şahika ercümen'den dünya rekoru

Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 20 yıl önce keşfedilen, 60 milyon yıllık oluşuma sahip olan ve buzul dönemine ait kalıntıların yer aldığı Gilindire Mağarası'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteklediği dalışta, tek nefes paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu 2 dakika 5 saniye ile ve 100 metreye çıkartan Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, rekor kırdıktan sonra Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde kahraman Mehmetçik'e armağan olsun yazılı pankart açıp, asker selamı verdi.

Şahika Ercümen'in Gilindire Mağarası'ndaki dalışını Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Aydıncık Kaymakamı Kamil Güzel, Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan, davetliler izledi.

Dalış öncesi egzersiz yapan Şahika Ercümen, hazırlıkların yapılmasının ardından Guinness Dünya Rekorları Kitabı gözlemcilerinin hazır olduğuğu etkinlikte 25 metreden oluşan parkura da tek nefes ve paletsiz olarak dalışını yaptı.

ASKER SELAMI VERDİ

2 dakika 5 saniyede parkuru tamamlayan Şahika Ercümen, sudan çıkar çıkmaz ekip arkadaşları ile birlikte dev bir Türk bayrağı açarak hep birlikte Mehmetçik için asker selamı verdi. Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde kahraman Mehmetçik'e armağan olsun yazılı pankart açan ve rekoru Guinnes Hakemi Mervan Al Hariri tarafından onaylanan Ercümen, böylece mağarada 'Paletsiz Kategori'de daha önce 90 metreyle bir Japon sporcuda olan rekoru 100 metreyle kırdı. Daha sonra ise mağaradan ayrılarak protokol ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulundu.

CUMHURİYETE VE MEHMETÇİĞE ATFETTİ

Alkışlarla salona girmesinin ardından ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı telefonla arayan Şahika Ercümen, rekoru kırdığı bilgisini vererek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ercümen, Cumhuriyet'e ve Mehmetçiğe atfettiği rekoru nedeniyle heyecanlı olduğunu belirterek, Suyun altına girmeden önce biraz stresliydim, heyecanlıydım. Üzerimde çok büyük bir sorumluluk hissettim, çünkü bunu Cumhuriyetimize, Mehmetçiğe ithafen kıracağımız bir rekor olarak anons ettik. Ama aynı zamanda çok büyük bir güç de hissettim arkamda. Çok güzel mesajlar, destekler aldım. O yüzden rekor kırdığımız için çok çok mutluyum. Tabi bu bir ekip çalışması, çok kalabalık bir ekibiz. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu hayalimi paylaştığımda onlar da en az benim kadar heyecanlandılar. 'Biz de yanındayız. Türkiye'nin böyle özel bir yerini tanıtman bizler için de çok önemli' dediler. Bu rekorun en büyük amaçlarından birisi de ülkemizin keşfedilmemiş yerlerini dünya rekoruyla tüm dünyaya tanıtmak. O yüzden dünya rekorunu ülkemize getirdiğimiz ve ülkemizin adını duyurabileceğimiz için ayrıca mutlu ve gururluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarılar devam edecek dedi.

GURUR DUYDUK

Daha sonra konuşan Uluslararası Hakem Hariri, Şahika Ercümen'in rekorunu onaylarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ise, rekorun Mersin'de gerçekleştirilmesinin de kentin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu dile getirerek, Şahika Ercümen'e teşekkür etti.

Seçer, Şahika Ercümen'in rekoru ile kent tanıtımı ve turizmine büyük bir destek verdiğini kaydederek, Dünya rekortmeni milli sporcumuz Şahika Ercümen, dünyanın 8'inci harikası diyebileceğimiz Gilindire Mağarası'nda müthiş bir rekora imza attı. Şahika hanımı tebrik ediyorum, nice rekorlara diyorum. Bu rekor, aynı zamanda 96'ncı yılında Cumhuriyetimize ve kahraman Mehmetçiğimize ithaf edilmiş bir rekor olması açısından da son derece anlamlı. Bu rekora tanıklık etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Su tarafından Ercümen'e çeşitli hediyeler ve çiçek verildi. Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan da Ercümen'i fahri hemşehri ilan ederek, adına düzenlenmiş sembolik bir nüfus cüzdanı verdi.