Mersin sahilinde "Akıllık Bisiklet" uygulamasına ilgi artıyor - Son Dakika

Mersin'de, kent içi ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek ve onların keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Akıllı Bisiklet" uygulamasına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında hizmet veren KentBis projesiyle, ulaşım sağlamanın yanı sıra sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımına yönelen vatandaşların sayısı 45 bine yükseldi.

Vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla 6 istasyonda 75 bisikletle hizmet veren uygulama kapsamında yeni alınan 85 bisikletle sayı 160 çıkarıldı.

Uygulamanın hizmet verdiği istasyonlarda bisiklet almak isteyen vatandaşlar, KentBis kartını temin ederek hizmetten yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KentBis sorumlusu Murat Tunç, uygulamanın kentteki bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağladığını belirterek, "İstasyonlardaki bisikletlerin saatlik kira ücreti bir lira. Hayata geçirdiğimiz bu projemiz ile bisiklet kullanımının artmasına büyük katkı sağladık. Yoğun olarak 18-25 yaş aralığında gençlerimiz kullanıyor ama 75-80 yaşında kullanıcılarımız da var. Mersin halkı bu projeyi sahiplendi." ifadesini kullandı.