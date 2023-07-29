Mersin Sahilinde Kaybolan İki Arkadaştan Birinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Mersin Sahilinde Kaybolan İki Arkadaştan Birinin Cansız Bedeni Bulundu

29.07.2023 16:47

Mersin sahilinden denize açılan Şaban Ekici ve Uğurcan Çelik, akıntıya kapılarak kayboldu. Ekici, 4 gün sonra Girne açıklarında bulunurken, Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekici'nin ağabeyi, yaşadıkları dehşet anlarında yanlarından geçen teknelerin hiçbirinin yardım etmediğini belirtti.

MERSİN sahilinden tekneyle denize açılan Şaban Ekici (42) ve Uğurcan Çelik (25), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. 4 gün sonra Ekici, Girne açıklarında tekneye tutunmuş ve yarı baygın halde KKTC sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Çelik'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Tedavi altına alınan Ekici'nin ağabeyi Murat Ekici, "Kardeşimin anlattığına göre yaşadıkları o dehşet anlarında yanlarından 3-4 defa tekneler geçmiş fakat hiç kimse onları kurtarmamış. Bun yüzden 25 yaşındaki bir insan hayatını kaybetti. Yardım etselerdi, Uğurcan da yaşayacaktıö dedi.
Finlandiya'ya çalışmak için gitmeye hazırlanan gemi teknisyeni 1 çocuk babası Şaban Ekici ile Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan arkadaşı Uğurcan Çelik, 23 Temmuz günü ATA 33 isimli 3,7 metrelik tekneyle Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi sahilinden balık tutmak için denize açıldı. Bir süre sonra tekne, akıntıya kapıldı. Uzun süre akıntıyla mücadele eden iki arkadaş, tekne alabora olunca denize düştü. Tekneye tutunarak yaşam mücadelesi veren iki arkadaş yardım beklemeye başladı.
4'ÜNCÜ GÜN SONUNDA GİRNE AÇIKLARINDA BULUNDU
Ekici ve Çelik'ten haber alamayan aileleri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İki arkadaşı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Fakat çalışmalardan sonuç çıkmadı.
4'üncü günün sonunda Ekici, Girne açıklarında sürüklenen tekneye tutunmuş ve baygın halde KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ekici daha sonra Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yetkililer, Ekici'nin yanında arkadaşının da olduğunu söylemesi üzerine Çelik'i bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, aynı gün akşam saatlerinde Esentepe açıklarında Uğurcan Çelik'in cansız bedenine ulaştı. Çelik'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
'BAZI TEKNELER GÖRÜP YARDIM ETMEMİŞ
Murat Ekici haberi alır almaz KKTC'deki hastanede tedavi gören kardeşi Şaban Ekinci'nin yanına gitti. Kardeşinin bir an olsun yanında ayrılmayan Murat Ekinci, durumunun iyi olduğunu, aradan 4 gün geçmesine rağmen onun yaşadığına dair ümidini hiç kaybetmediğini söyledi. Kardeşinin teknedeki az miktarda bulunan içme suyuyla yaşama tutunduğunu anlatan Ekici, 'Zorlu şartlarda yaşama koşullarını bilen biri. Sakin kalarak hayata tutunmuş. Ben onun kurtulacağını biliyordum. Fakat bizi çok üzen şeyler var. Kardeşimin bana anlattığına göre yaşadıkları o dehşetli anlarda yanlarından 3-4 defa tekneler geçmiş fakat hiç kimse onları kurtarmamış. Bir gemiye doğru yüzmüş, yardım çığlığı atmış ama o gemi de yanından geçip gitmiş. Bundan dolayı orada 25 yaşındaki bir insan hayatını kaybetti. Yardım etselerdi Uğurcan da yaşayacaktıö dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Mersin Sahilinde Kaybolan İki Arkadaştan Birinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika


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