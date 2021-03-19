Mersin sahilindeki "Miyav Park" amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle kaldırıldı - Son Dakika

Mersin sahilindeki "Miyav Park" amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle kaldırıldı

19.03.2021 10:23
Mersin sahilindeki

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerine barınma, beslenme ve oyun oynama imkanı sunması için tasarlanan "Miyav Park"ın amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle kaldırıldığını bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerine barınma, beslenme ve oyun oynama imkanı sunması için tasarlanan "Miyav Park"ın amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle kaldırıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Adnan Menderes Bulvarı sahiline kurulan parkla, kedilere sunduğu imkanların yanı sıra çocuklara da hayvan sevgisini aşılamanın hedeflendiği belirtildi.

Parkın bilinçsiz kullanıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı vatandaşların tüm uyarılara karşın 'Miyav Park'ı poliklinik hizmeti veren bir yer olarak görmeleri sonucu park, hasta ve kazalı kedilerin bırakıldığı bir yer halini almıştır. Sahipsiz yavru kediler, evde bakılamayan kediler ve sokak kedileri 'Miyav Park'a yerleştirilmeye başlanmıştır. Bilinçsiz vatandaşlar tarafından kedilerin yemeleri için yemek artıkları gelişigüzel bırakılmış, hijyen ve çevre kirliliği açısından oluşan olumsuz tablo kedilerde özellikle ağız enfeksiyonuna neden olarak hayvanların sağlık durumlarını olumsuz etkilemiştir. Hayvanseverler tarafından bu durum sık sık Belediyemize şikayet edilmiştir. Üzülerek belirtmek isteriz ki bu durum nedeniyle bazı hayvanlar da tedavi göremeden ölmüştür."

Açıklamada, "Parkın temizliği ile hayvanların mama ve su ihtiyacı düzenli olarak karşılanmasına rağmen, hayvansever vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda, artık amacı dışında kullanılmaya başlandığı görülen 'Miyav Park'ın alandan kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kedilere, beslenme ve barınma imkanı sağlamak için "Kedi Evleri" tasarlandığı anımsatılan açıklamada, bu evlerin geçen günlerde sahil şeridindeki 10 noktaya yerleştirildiği bildirildi.

"Miyav Park", sokak kedilerinin konaklayıp beslenebilmesi ve oyun oynayabilmesi için 2017'de açılmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, oyunlar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin sahilindeki 'Miyav Park' amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle kaldırıldı - Son Dakika


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