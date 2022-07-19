Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi salıverildi - Son Dakika
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Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi salıverildi

19.07.2022 13:20

Mersin'in Yenişehir ilçesi sahilindeki kauçuk ağacına matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilerek zarar verilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesi sahilindeki kauçuk ağacına matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilerek zarar verilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan yaklaşık 50 yıllık kauçuk ağacının kurumasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ağacın gövdesinde matkapla bir santimetre çapında 9 delik açılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kentin "simge ağacı"na bir araçla bölgeye gelen kişiler tarafından zarar verildiğini saptadı.

Plakası belirlenen aracın Mersin Büyükşehir Belediyesince kiralandığını tespit eden polis ekipleri, belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S'yi yakaladı.

Şüphelinin ifadesinde, olay günü Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç'nin de yanında olduğunu belirtmesi üzerine iki şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlikçe, zanlılar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması da kararlaştırıldı.

Şüphelilerin ağaca zarar verdiği anlar da bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay

Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan yaklaşık 50 yıllık ağaçta kuruma meydana gelmişti. Valiliğin, "sahilin simgesi" olarak anılan ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Yüksek orman mühendislerinden oluşan ekip, ağacın gövdesindeki incelemede matkapla her biri yaklaşık bir santimetre çapında 9 delik açıldığını belirlemiş, gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğunu tespit eden ekip, hastalık veya mantar izine ise rastlamamıştı.

Laboratuvar sonuçlarının eklendiği rapor valiliğe sunulmuştu.

YORUMLAR
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Mersin sahilinin 'simge ağacı'na matkapla zarar verildi Mersin sahilinin 'simge ağacı'na matkapla zarar verildi ÖZGECAN ASLAN MEYDANINDAKİ KAUÇUK AĞACI MATKAPLA DELİNİP İÇİNE ASİT ENJEKTE EDİLDİ ÖZGECAN ASLAN MEYDANINDAKİ KAUÇUK AĞACI MATKAPLA DELİNİP İÇİNE ASİT ENJEKTE EDİLDİ
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin sahilinin 'simge ağacı'na matkapla zarar veren 3 kişi salıverildi - Son Dakika

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