Mersin sahillerinde caretta caretta yuvaları artıyor - Son Dakika

Mersin sahillerinde caretta caretta yuvaları artıyor

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yaşam alanları arasında yer alan ve binlerce yavrunun denizle buluştuğu Mersin kumsallarında yuva sayısı artıyor.

Mersin sahillerinde caretta caretta yuvaları artıyor, System.String[]

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yaşam alanları arasında yer alan ve binlerce yavrunun denizle buluştuğu Mersin kumsallarında yuva sayısı artıyor.

Kentte hava sıcaklığının yükselmesiyle anaç kaplumbağalar, yuva yapmak ve yumurtalarını bırakmak için kumsallara dönmeye başladı.

Yılda sadece bir kez yumurtlamak için karaya çıkan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları, koruma altında olan ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde yuva yapmaya başladı.

Enstitü yetkilileri de yuvaları tespit ettikten sonra vatandaşları uyarmak için bölgeye tabelalar astı.

"Her yıl biraz daha erken geliyorlar"

ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının Türkiye ve Mersin için çok önemli olduğunu söyledi.

Deniz kaplumbağalarının bulunduğu yerde biyoçeşitliliğin iyi durumda olduğunu dile getiren Kıdeyş, "Türkiye kıyılarında caretta caretta ile yeşil kaplumbağalar yoğun olarak ürüyor. Akdeniz'de böyle avantaja sahip çok az sayıda ülke var. Ülkemiz ve Mersin o açıdan çok avantajlı." diye konuştu.

Kıdeyş, bu yıl anaç kaplumbağalarının yuva yapmaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mayısın ortasında kıyıya çıkıyorlar. Burada ilk yuva 13 Mayıs'ta oldu. Küresel ısınmanın etkilerinden dolayı her yıl biraz daha erken geliyorlar. Şu ana kadar 21 yuva belirledik. Normal duruma göre bu sayı fazla. Yaklaşık bir ay daha anne kaplumbağaların gelmesini bekleyeceğiz. Yuva sayısı bu yıl rekor kırabilir. İnsanlar koronavirüs dolayısıyla evde kaldı, plajlara, kumsallara pek gitmedi. Bundan dolayı daha fazla yuva görüyoruz."

Kıdeyş, uzun yıllardır deniz ekosistemiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "2013'ten beri çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalarımızı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapıyoruz. Bulunduğumuz sahil koruma altında. Bu nedenle birçok etkiyi daha iyi değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ODTÜ Bilimsel Proje Uzmanı Gülşah Can ise uzun yıllardır deniz kaplumbağalarıyla ilgili araştırma yaptığını söyledi.

Enstitü sahilindeki yuva sayısında bu yıl artış olduğuna değinen Can, "Çalışmalarımız devam ediyor. 2013'ten bu yana 8 bin 340 yavru kaplumbağa denizle buluştu. Geçen yıla göre yuva sayısı arttı. Önümüzde bir ay daha var, sayı daha da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdemli, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin sahillerinde caretta caretta yuvaları artıyor - Son Dakika

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