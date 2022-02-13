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Mersin sahillerinde güneşli hava yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Mersin sahillerinde güneşli hava yoğunluğu yaşanıyor

13.02.2022 13:06

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde vakit geçirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde vakit geçirdi.

Türkiye'nin birçok noktasında kar ve dondurucu soğuk etkisini sürdürürken hava sıcaklığının 14 dereceye ulaştığı Mersin'de, vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Sahillerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Kızkalesi'nde yürüyüş yaptı. Çocuklar da kumsalda oynayarak vakit geçirdi.

Farklı illerden kente gelen günübirlik ziyaretçilerden bazıları da Kızkalesi sahilinden denize girdi.

Arkadaşıyla Şanlıurfa'dan gelerek denize giren Murat Kozan, "Hava da deniz de çok güzel. Deyim yerindeyse kış içinde yazı yaşıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Rasim Nergiz de güneşli havayı sahil kenarında vakit geçirerek değerlendirdiklerini belirterek, denizin ve kumsalın tadını çıkardıklarını ifade etti.

Mersin sahillerinde güneşli hava yoğunluğu yaşanıyor
Mersin sahillerinde güneşli hava yoğunluğu yaşanıyor
Mersin sahillerinde güneşli hava yoğunluğu yaşanıyor
Mersin sahillerinde güneşli hava yoğunluğu yaşanıyor

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Kızkalesi, Türkiye, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin sahillerinde güneşli hava yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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