Mersin sahillerinde güneşli hava yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde vakit geçirdi.

Türkiye'nin birçok noktasında kar ve dondurucu soğuk etkisini sürdürürken hava sıcaklığının 14 dereceye ulaştığı Mersin'de, vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Sahillerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Kızkalesi'nde yürüyüş yaptı. Çocuklar da kumsalda oynayarak vakit geçirdi.

Farklı illerden kente gelen günübirlik ziyaretçilerden bazıları da Kızkalesi sahilinden denize girdi.

Arkadaşıyla Şanlıurfa'dan gelerek denize giren Murat Kozan, "Hava da deniz de çok güzel. Deyim yerindeyse kış içinde yazı yaşıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Rasim Nergiz de güneşli havayı sahil kenarında vakit geçirerek değerlendirdiklerini belirterek, denizin ve kumsalın tadını çıkardıklarını ifade etti.