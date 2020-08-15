Mersin sahillerinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Bölgedeki işletmelerde yeni tip koronavirüs tedbirlerine de uyulduğu görüldü.

Tatilciler denizde serinlerken çocuklar da kumda oynayarak vakit geçirdi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi plajı, çok sayıda vatandaşı ağırladı.

Hava sıcaklığının 32, hissedilen sıcaklığın ise 35 dereye ulaştığı kentte, yerli ve yabancı turistler denizde serinledi.

Doğu Akdeniz 'in en önemli turizm merkezlerinden Mersin 'de, hissedilen hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla sahillerde yoğunluk yaşandı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 16:08

Kaynak: AA

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