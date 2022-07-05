Mersin 'de etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sahillerde sıcak hava yoğunluğu - Son Dakika

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