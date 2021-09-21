Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kopya çekmek için yaptığı plan akıllara zarar! Maskesinden kamera kulağından böcek çıktı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Akdeniz Belediyesi tarafından "Her canlı bizim için değerlidir" sloganıyla Kazanlı Mahallesi sınırlarındaki kumsalda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, gönüllüler ve vatandaşlar kumsalda görülen atıkları imha etmek üzere topladı.

Çalışmalar neticesinde sahildeki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözlendi.

"Atıkları en az seviyeye indirdik"

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Meryem Sevinç Fındık, belediye ekiplerinin Kazanlı ve Adanalıoğlu'ndaki kumsalda temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bölgedeki temizlik çalışmalarında önemli aşamaya gelindiğini dile getiren Fındık, "Bölge, caretta caretta ve kum zambakları için önemli. Suriye'den gelen petrol atıkları ilçemizi sarmış durumda. Şu an 'her canlı bizim için değerlidir' sloganıyla atıkları temizliyoruz. Atıkları en az seviyeye indirdik. Artık bitmek üzere. Bu hafta içerisinde tüm petrol atıklarının temizleneceğini düşünüyoruz." diye konuştu.