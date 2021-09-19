Mersin sahillerinde temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika

Mersin sahillerinde temizlik çalışması yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında sahil kesiminde gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde, kamyonlar dolası çöp toplandı

MERSİN - Mersin'de 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında sahil kesiminde gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde, kamyonlar dolası çöp toplandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince, 'Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla 'Tertemizsin Mersin' sloganıyla Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, 250 temizlik personeli ve gönüllü vatandaşlar sahildeki çöpleri temizledi.

Ortaya kamyonlar dolusu çöp çıktı

Kentin 5 farklı noktasından kalkan servislerle Adanalıoğlu sahiline gelen vatandaşlar ve belediyenin 250 temizlik personeli bir noktadan başlayarak sahilde adım adım ilerledi. Katılımcılar plastikten metale, yemek atıklarından sigara izmaritlerine kadar gördükleri tüm çöpleri ellerindeki çöp poşetlerine doldurdu. Etkinlik öncesi çöplerin oluşturduğu tabakadan ibaret olan sahil, etkinlik sonrası yerini tertemiz bir kumsala bıraktı. Etkinlik sonunda ortaya çıkan onlarca poşet dolusu çöp, kamyonlara yüklenerek bertaraf edilmek üzere yola çıktı.

"Farkındalık oluşturup, daha sonra sürdürülebilir bir temizlik için çalışma yapacağız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Adanalıoğlu sahilinde yapılan etkinliğin bir çevre farkındalığı amacını taşıdığını belirterek, "Dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'de bu şekilde etkinlikler yapılıyor. Bu etkinliğin amacı daha çok farkındalık oluşturmak ve temiz bir çevrede yaşamak. Biz de bu sefer farkındalık etkinliğini çok kirli olduğunu düşündüğümüz Adanalıoğlu sahilinden başlatıyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyesinin temizlik görevlilerinin büyük bir çoğunluğu ve vatandaşlarımızın katkısıyla burada bir farkındalık oluşturacağız. Yaz sezonu boyunca vatandaşlarımız burayı kullandı, pikniklerini yaptılar fakat tüm pislikler şu anda alanda. Şu anda farkındalık oluşturup, daha sonra da sürdürülebilir bir temizliğin nasıl olması gerektiğiyle ilgili çalışma yapacağız" dedi.

"Önce vatandaşlarımızın temizlik konusuna hassasiyet göstermeleri gerekiyor"

Temizliğe giden yolun önce 'kirletmemekten' geçtiğine dikkat çeken Tok, "Başkanımız demeçlerinde önce vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerektiğini söylüyor. Vatandaşlarımızın temiz bir çevrede yaşaması gerekiyorsa önce kendilerinin temizlik konusuna hassasiyet göstermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.