Son Dakika Haberleri: Mersin sahte altın satan kardeşler yakalandı
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Mersin sahte altın satan kardeşler yakalandı

1 dakika önce

Sahte altın satan kardeşler yakalandıMersin'de 2 farklı kuyumcuya sahte altın kolye satıp parasını alan, başka kuyumcuda da aynı taktiği uygulamak isterken iş yeri sahibi tarafından yakalanan M.Z.D., kız kardeşi B.N.D. ve E.Y. isimli erkek, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mersin sahte altın satan kardeşler yakalandı, System.String[]

Sahte altın satan kardeşler yakalandı

Mersin'de 2 farklı kuyumcuya sahte altın kolye satıp parasını alan, başka kuyumcuda da aynı taktiği uygulamak isterken iş yeri sahibi tarafından yakalanan M.Z.D., kız kardeşi B.N.D. ve E.Y. isimli erkek, polis ekiplerince gözaltına alındı. Birçok ilde sahte altın bozdurduklarını itiraf eden zanlılar tutuklandı.

7 Eylül'de kent merkezindeki 2 farklı kuyumcuya giren bir kadın, aynı özellikte 2 kolyeyi satıp parasını aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Bir müddet sonra başka bir kuyumcuya giren kadın, çantasından çıkardığı kolyeyi iş yeri sahibine verdi. Kolyeyi inceleyen kuyumcu, takının sahte olduğunu belirleyip polisi aradı. Adrese giden Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, isminin M.Z.D. olduğu öğrenilen kadını gözaltına aldı.

Zanlının sorgusunda, kardeşi B.N.D. ve E.Y. isimli erkekle birlikte hareket ettiklerini söylemesi üzerine araç plakasından diğer 2 kişiye de ulaşan polis, şüphelileri 2 bin 910 TL ile yakalayıp sorguya aldı. Suçlarını itiraf edip Türkiyenin birçok yerinde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıklarını söyleyen 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:50 Kaynak: DHA
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