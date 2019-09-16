Mersin şarkıcı fatih bulut adım hırsıza çıktı

Şarkıcı Fatih Bulut Adım hırsıza çıktı

SOSYAL medyada 'Çok sevdim yalan oldu' isimli parçasıyla binlerce kişi tarafından izlenerek ünlü olan ve magazin gündemini meşgul eden Fatih Bulut'un şarkısının yüzde 65'inin Aşık Hüseyin Akan'ın eseri ile aynı olduğunun ortaya çıkması nedeniyle Fatih Bulut, adının hırsıza çıktığını söyledi. Bulut, eserin asıl sahibi Aşık Hüseyin Akan'ı evinde ziyaret ettikten sonra olay tatlıya bağlandı. Aşık Akan, Fatih Bulut'a açtığı davayı geri çektiğini söyledi ve 'Ben sana hırsız demedim' dedi.

Aşık Hüseyin Akan ile karşılıklı sohbet eden Fatih Bulut, Gelişmeler karşısında adım hırsıza çıktı. Hüseyin ağabeyin yanındayız, ortada yanlış anlaşılma var. Hüseyin ağabey her şeyi anlatacak derken, Aşık Hüseyin Akan ise, Ben sana hırsız demedim dedi.

'DAVAYI GERİ ÇEKTİ'

Bulut'un ziyareti sırasında konuşan Aşık Hüseyin Akan ise Ben de yanlış anladım. Ben yeğenimi dinledim, kendinde suç olmadığını anladım. Davamı geri çekiyorum, Allah yolunu açık etsin. Mustafa Balcı'nın yanlış aktarmasından ve biraz da beni Fatih kızdırdı diye konuştu.

İnsanların kendisini suçlu gibi görmesinden çok rahatsız olduğunu kaydeden sanatçı Bulut, şunları söyledi

Kimse kimsenin duygusunu almaz, yerde para bulsam şöyle kaldırır, 'Bu kimin' derim. Bu olayda adım hırsıza çıktı. Sen yüreği güzel adamsın, sen demedin ama herkes öyle dedi. Eser yarı yarıya bizlere ait ama eser Hüseyin amcanın. Eserin gerçek sahibi olduğunu bilsem gelmez miydim yanına, hep birlikte yaptık. Parçanın bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmedim. Televizyona giderken Kayseri diye çıktım ama ortaya Tarsus da çıktı. Ama bir baktım ki dünya izliyor. Allah razı olsun

Fatih Bulut ve Aşık Hüseyin Tarsus'taki notere giderek eser üzerinde noter onaylı anlaşma yaptı.