MERSİN SAVAŞTA EŞİNİ KAYBEDEN ANNE, SIĞINDIĞI MERSİN'DE EVLAT HASRETİ ÇEKİYOR

Suriye'deki savaşta eşini kaybettikten sonra kızı Elfeda ile birlikte Mersin'e yerleşen Ola Abu Halaka (36), 3 yıldır evlat hasreti çekiyor. Şu an 6 yaşında olan Elfeda'nın 2016 yılında kayınbiraderi Cemil Alosman tarafından kaçırılarak Şanlıurfa'ya götürüldüğünü iddia eden gözü yaşlı anne, evladının bulunması için yardım bekliyor. Rakka'da yaşayan öğretmen Ola Abu Halaka, eşi Abdulfettah ve kızı Elfeda'nın hayatı, Suriye'deki iç savaş ile birlikte değişti. Halaka'nın eşi, 11 Eylül 2013'te rejim güçleri ile çıkan çatışmada yaşamını yitirdi. Aile, acı olayın ardından Türkiye'ye sığınma kararı aldı.Kızı Elfeda, annesi ve kardeşleri ile birlikte Mersin'e gelen Ola Abu Halaka, görevliler tarafından merkez Mezitli ilçesindeki mülteci kampına yerleştirildi. Bir müddet sonra bir ortaokulda Suriyeli öğrencilere yönelik rehberlik öğretmeni olarak göreve başlayan Halaka, yeni yaşamına alışmaya çalışırken, eşinin ailesi de Şanlıurfa'ya taşındı.'KIZINI EN SON 5 MAYIS 2016'DA GÖRDÜ'İddiaya göre, zaman zaman Mersin'e gelip o dönem 3 yaşında olan Elfeda'yı annesinden teslim alan amca Cemil Alosman, yeğenini babaannesi ve diğer amcalarının görmesi için birçok kez Şanlıurfa'ya götürüp tekrar annesine teslim etti. 5 Mayıs 2016'da yine Elfeda'yı almak için Ola Halaka'nın kapısını çalan amca, 63 SAA 021 plakalı aracı ile küçük kızı alarak Mersin'den ayrıldı. O andan itibaren kızını göremeyen anne Halaka, kayınbiraderini arayıp kızını ne zaman getireceğini sordu ancak eşinin ailesi, Elfeda'nın bir daha Mersin'e dönmeyeceğini söyledi. Olaka da polise gidip kayınbiraderi ve ailesinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şu anda 6 yaşında olan Elfeda'dan hala bir haber alınamadı. Eşinin acısını yaşarken son 3 yıldır da evlat hasreti çeken anne, evladının bulunması için yetkililerden ve vatandaşlardan yardım istedi.'BİR FOTOĞRAFINI BULDUM, BÜYÜMÜŞ'Yaşadığı zorlu süreci anlatan anne Ola Abu Halaka, Bana, 'Kızını artık göndermeyeceğiz. İstersen polise, savcıya git. Artık senin kızın yok' dediler. Polise gittim, savcılığa gittim, her yere başvurdum. Kızımı bulamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Bütün annelerden ve devletten yardım istiyorum. Eşimden sonra kızımı da kaybettim. Kızım 6 yaşına geldi, okula gitmek zorunda. Ne yapacağımı bilmiyorum, çaresiz kaldım. En son 3 yıl önce gördüm. Durumunu bilmiyorum. Bir fotoğrafını buldum, büyümüş. Türkiye'de olduğundan eminim ama nerede yaşadığını bilmiyorum dedi.'BABASI KALMADI, ANNESİ DE Mİ KALMAYACAK'Okulda öğrencilerle birlikte vakit geçirirken üzüntüsünün daha da arttığını ifade eden Halaka, Bütün kızlar anneleri ile geliyorlar. Onları görünce çok üzülüyorum. Kızımı okutmak istiyorum. Belki okula gitmiyor, anaokuluna dahi gitmedi belki. Onun için de üzülüyorum. Babası kalmadı, annesi de mi kalmayacak Kızımı bulsam dertlerimi unutabilirim, hayatım düzgün bir hal alabilir diye konuştu.