Mersin şehidi Osman Ak, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin şehidi Osman Ak, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Mersin şehidi Osman Ak, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak'ın (23) cenazesi, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Mersin şehidi Osman Ak, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak'ın (23) cenazesi, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Bekar olan Uzman Onbaşı Osman Ak için Silifke ilçesi Göksu Park Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, babası Muhammet Ak ve annesi Meral Ak, kardeşi Ankara'da görevli Uzman Çavuş Coşkun Ak, askeri erkan, yakınları ve 5 bin kişi katıldı. Üniformasıyla törene katılan Coşkun Ak, annesi ve babasıyla birlikte tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Ahmet ve Meral Ak çifti, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.Burada kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü Silifke'nin Yeğenli Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.


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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:17 Kaynak: DHA
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