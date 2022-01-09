Mersinli şehidi binlerce kişi uğurladı - Son Dakika

Mersinli şehidi binlerce kişi uğurladı

MERSİN Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut hattında askeri araç geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerden sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın naaşı memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından sınır hattındaki menfeze yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Onbaşı Enes Koç ile Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar şehit olmuştu. Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlandı. Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın naaşı havayoluyla Adana'ya oradan da karayoluyla memleketi Mersin'in Gülnar ilçesine getirildi. İlk önce babaevine götürülen şehidin naaşı helallik alınmasının ardından tören için Gülnar Hükümet Konağı önüne getirildi. Burada baba Nebi, anne Şadiye ile şehidin kardeşleri Alperen ve Satuk Buğrahan başta olmak üzere bir çok yakını Mehmetçiğin elinde tuttuğu fotoğrafı öperek göz yaşı döktü. O anlarda şehidin fotoğrafını taşıyan Mehmetçik'te ağlamamak için kendini zor tuttu.

Binlerce kişinin doldurduğu meydanda cenaze namazının kılınmasından sonra şehidin naaşı resmi törenle araca alınarak Ayvalı mezarlığına götürüldü, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene Vali Ali İhsan Su, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Adana Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, milletvekilleri, il, ilçe protokolü, emniyet, jandarma ve askeri personel ile yakınları,ailesi ve binlerce kişi katıldı.

Şehitten geriye 17 Aralık 2016'da Kayseri'deki bombalı saldırıda şehit düşen Afyonkarahisarlı er Kamil Tunç'un annesine hitaben sosyal medyasına yazdığı duygularını 4 yıl önce okul da öğrencilere anlattığı görüntüler kalmıştı. O görüntülerdeki şehidin sesi törende de dinletilirken, herkesi de duygulandırdı.